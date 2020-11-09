Защитник итальянской Вероны Маттео Ловато попал в сферу интересов Милана. Интерес к нему подтвердил функционер "россонери" Паоло Мальдини.

"Это интересный молодой игрок с отличными и важными навыками.

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К сожалению, внимание на него обращаем не только мы", – приводит слова легенды Милана Goal.

Отметим, что в нынешнем сезоне Маттео Ловато провел 7 матчей в Серии А. На высшем уровне он дебютировал только летом, отыграв 8 минут в поединке против Аталанты.

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