Милан нацелился на защитника Вероны
19:42 - Читати українською
Защитник итальянской Вероны Маттео Ловато попал в сферу интересов Милана. Интерес к нему подтвердил функционер "россонери" Паоло Мальдини.
"Это интересный молодой игрок с отличными и важными навыками.
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К сожалению, внимание на него обращаем не только мы", – приводит слова легенды Милана Goal.
Отметим, что в нынешнем сезоне Маттео Ловато провел 7 матчей в Серии А. На высшем уровне он дебютировал только летом, отыграв 8 минут в поединке против Аталанты.
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