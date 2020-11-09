"Очевидно, я злой, ведь ничьей недостаточно. У нас было так много шансов, я испортил пенальти. Думаю, что следующий я оставлю для Кессье. Так будет лучше. Учитывая плотность таблицы, нам нужно выигрывать каждый матч.

Драма имени Ибрагимовича в видеообзоре матча Милан – Верона – 2:2

Сейчас много игр, и ты не всегда готов на 100%. У меня не было привычной резкости и решительности перед воротами. Я просто чувствовал, что не все в порядке. Мы должны бороться за победу, а не просто выходить и радоваться очку. По крайней мере, я так не могу, это не мое", – цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Добавим, что Златан в текущем сезоне бил 5 пенальти, но реализовал только 2. В матче с Вероной произошел очередной промах, правда, в концовке швед спас для Милана ничью голом с игры.

Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от первого поражения в Серии А – Златан забил в 4-й игре подряд