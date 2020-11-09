Оборонець італійської Верони Маттео Ловато потрапив до сфери зацікавлень Мілана. Інтерес до нього підтвердив функціонер "россонері" Паоло Мальдіні.

"Це цікавий молодий гравець із відмінними та важливими навичками.

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На жаль, увагу на нього звертаємо не тільки ми", – наводить слова легенди Мілана Goal.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Маттео Ловато провів 7 матчів у Серії А. На найвищому рівні він дебютував щойно влітку, відігравши 8 хвилин у поєдинку проти Аталанти.

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