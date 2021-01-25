Міланський клуб не проти підсилити лінію оборони. Лісандро Мартінес потрапив на радари.

23-річний оборонець зацікавив "россонері". Клуб готовий вже взимку підсилитись Мартінесом, повідомляє Todofichajes.

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Мілан хоче підписати Лісандро на правах оренди до завершення поточного сезону з можливістю викупу влітку. Щоправда, Аякс хоче одразу здійснити повноцінний перехід. Портал Transfermarkt оцінює Мартінеса у 20 млн євро.

Зауважимо, контракт аргентинського оборонця з нідерландським клубом розрахований до 2023 року. У поточному сезоні він є одним із лідерів "уланів" – провів 18 матчів та навіть забив 2 м'ячі.

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