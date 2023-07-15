Нидерландский полузащитник Арно Данджума, права на которого принадлежат испанскому Вильярреалу, хочет продолжить карьеру в составе итальянского Милана, сообщает Football Italia.

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Отмечается, что никаких договоренностей между клубами пока нет, однако сам 26-летний нидерландец хочет присоединиться к "россонери", несмотря на интерес от команд АПЛ.

Скорее всего, это будет аренда. Весной Данджума выступал за Тоттенхэм, однако лондонцы решили не выкупать его контракт за 27 миллионов евро.

Арно присоединился к команде зимой, в последний момент отказав Эвертону. В составе "шпор" Данджума провел 12 матчей и забил 2 гола.

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