Нідерландський півзахисник Арно Данджума, права на якого належать іспанському Вільяреалу, хоче продовжити кар'єру в складі італійського Мілана, повідомляє Football Italia.

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Зазначається, що жодних домовленостей між клубами поки немає, однак сам 26-річний нідерландець хоче приєднатися до "россонері" попри інтерес від команд АПЛ.

Найімовірніше, це буде оренда. Навесні Данджума виступав за Тоттенхем, однак лондонці вирішили не викупляти його контракт за 27 мільйонів євро.

Арно приєднався до команди взимку, в останній момент відмовивши Евертону. У складі "шпор" Данджума провів 12 матчів та забив 2 голи.

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