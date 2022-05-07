Два тижні тому повідомлялося, що інвестиційний фонд Investcorp, який базується в Бахрейні, розпочав ексклюзивні переговори про покупку Мілана за 1,18 млрд доларів. Сторони були близькі до підписання документів, але все змінила ще одна пропозиція.

Ібрагімовіч завжди хотів бути агентом – Златан думає над завершенням кар'єри, щоб врятувати компанію спочилого Райоли

За інформацією Corriere della Sera, американська компанія RedBird вже навіть випереджає Investcorp у боротьбі за право придбати Мілан. Хедж-фонд Elliott Management, який керує клубом, віддав перевагу RedBird навіть не через гроші. Суми фігурують співставні. Річ у тому, що Elliott хоче співпрацювати з американською компанією, щоб отримати гроші та перекази від банків США, а не зі Сходу.

Варто зауважити, що клуб потрапив в управління Elliott Management після того, як попередні китайські власники "россонері" не змогли виплатити кредит, який брали в американців. Хедж-фонд зумів нормалізувати фінанси Мілана, а грамотна робота Паоло Мальдіні та Айвена Газідіса призвела до покращення спортивних результатів.

В Італії визначились усі учасники Ліги чемпіонів – Аталанта перервала історичну серію