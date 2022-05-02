Шведский форвард все чаще получает травмы и больше не является важным исполнителем на футбольном поле. В Милане 40-летний Златан сейчас больше выполняет менторскую функцию, но клуб готов к продолжению сотрудничества.

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В то же время, этот сценарий может откинуть сам Ибрагимович, завершив карьеру уже в начале лета. Над этим он думает в последние месяцы, а смерть его друга и агента Мино Райолы может только ускорить прощание с футболом, сообщает Николо Скира.

По информации источника, Златану всегда нравился агентский бизнес, и он готов попробовать себя в этой роли. Следовательно, по завершении сезона Ибрагимович может возглавить компанию Мино Райолы. Авторитет шведа может стать решающим фактором, чтобы сохранить звездных клиентов, среди которых Эрлинг Холанд, Поль Погба, Маттейс Де Лигт и другие.

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