Милан имел все шансы подписать в прошедшее летнее трансферное окно форварда сборной Франции Рандаля Коло Муани, информирует Calciomercato.com. 24-летний француз добился известности после того как забил в полуфинале ЧМ-2022 и заработал пенальти в финале Мундиаля.

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Согласно источнику, летом директорат Милана в лице Паоло Мальдини и Фредерика Массара провели многочисленные переговоры с агентом Коло Муани. Но как только у боссов "россонери" появилась возможность подписать свободного агента Дивока Ориджи, они ухватились за эту возможность.

Сам Коло Муани тоже был свободным агентом, так как его контракт с Нантом завершился. В итоге французский форвард оказался в Айнтрахте. За франкфуртский клуб Коло Муани забил 8 голов и отдал 11 голевых передач в 23 матчах во всех турнирах.

Ориджи сыграл за Милан 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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