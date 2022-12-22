Мілан міг підписати в минуле літнє трансферне вікно форварда збірної Франції Рандаля Коло Муані, повідомляє Calciomercato.com. 24-річний француз здобув популярність після того, як забив у півфіналі ЧС-2022 і заробив пенальті у фіналі Мундіалю.

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Згідно з джерелом, влітку директорат Мілана в особі Паоло Мальдіні та Фредеріко Массари провели численні переговори з агентом Коло Муані. Але щойно у босів "россонері" з'явилася можливість підписати вільного агента Дівока Оріджі, вони вхопилися за цю можливість.

Сам Коло Муані теж був вільним агентом, оскільки його контракт із Нантом завершився. Врешті-решт французький форвард опинився в Айнтрахті. За франкфуртський клуб Коло Муані забив 8 голів та віддав 11 гольових передач у 23 матчах у всіх турнірах.

Оріджі зіграв за Мілан 14 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

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