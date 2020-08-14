Милан купил нападающего у клуба, который принадлежит Ибрагимовичу

Хаммарбю на своем официальном сайте объявил о трансфере своего нападающего Эмиля Робака в Милан. Контракт игрока рассчитан на три сезона, а сам швед выступать за молодежную команду "россонери".

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"Мы очень гордимся тем, что сделали такой большой переход для игрока из нашей академии. Несколько крупных клубов Европы хотели приобрести Эмиля, и теперь, в конце концов, Хаммарбю договорился с двумя клубами, поэтому именно Эмиль сделал окончательный выбор. Переговоры с Миланом стали положительным опытом, и мы провели хорошие переговоры в течение всего процесса", – отметил спортивный директор Хаммарбю Йеспер Янссон.

Отметим, что на трансфер Робака также претендовали Арсенал и Бавария, однако владелец Хаммарбю Ибрагимович убедил игрока на переход в Милан. Добавим, что Златан и сам ведет переговоры с "россонери" о продлении контракта, а стороны близки к согласию.

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