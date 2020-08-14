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Мілан купив нападника у клубу, який належить Ібрагімовічу

16:05 - Читать на русском
Мілан купив нападника у клубу, який належить Ібрагімовічу
Еміль Робак / Bildbyrån

Шведський нападник Еміль Робак офіційно став гравцем Мілана.

Хаммарбю на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер свого нападника Еміля Робака в Мілан. Контракт гравця розрахований на три сезони, а сам швед виступати за молодіжну команду "россонері".

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"Ми дуже пишаємося тим, що здійснили такий великий перехід для гравця з нашої академії. Кілька великих клубів Європи хотіли придбати Еміля, і тепер, наприкінці, Хаммарбю домовився з двома клубами, тож саме Еміль зробив остаточний вибір. Переговори з Міланом стали позитивним досвідом, і ми провели хороші переговори протягом усього процесу", – зазначив спортивний директор Хаммарбю Єспер Янссон.

Зазначимо, що на трансфер Робака також претендували Арсенал та Баварія, однак власник Хаммарбю Ібрагімовіч переконав гравця на перехід в Мілан. Додамо, що Златан і сам веде переговори з "россонері" щодо продовження контракту, а сторони близькі до згоди.

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Теги
Італія Трансфери Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Трансфери Мілана Хаммарбю Хаммарбю Еміль Еміль Робак
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