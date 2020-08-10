Пиоли сделал смелое заявление о будущем Ибрагимовича в Милане

"Неправильно вспоминать его возраст, ведь он на 100 процентов профессионал. Он учил молодых игроков серьезности, конкурентоспособности на каждой тренировке.

Ибрагимович побил исторический рекорд Серии А

Он приходил первым, а уходил последним. Это сильные сигналы. Златан очень уважает партнеров. Он поднял конкурентоспособность. Мы все уверены, что он должен продолжать с нами", – приводит слова Пиоли Football-italia.

Напомним, Ибрагимович провел в команде лишь половину сезона, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А. Милан завершил чемпионат на 6-й позиции.

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