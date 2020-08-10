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Пиоли сделал смелое заявление о будущем Ибрагимовича в Милане

16:36 - Читати українською
Пиоли сделал смелое заявление о будущем Ибрагимовича в Милане
Ибрагимович и Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли озвучил планы клуба относительно форварда Златана Ибрагимовича.

"Неправильно вспоминать его возраст, ведь он на 100 процентов профессионал. Он учил молодых игроков серьезности, конкурентоспособности на каждой тренировке.

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Он приходил первым, а уходил последним. Это сильные сигналы. Златан очень уважает партнеров. Он поднял конкурентоспособность. Мы все уверены, что он должен продолжать с нами", – приводит слова Пиоли Football-italia.

Напомним, Ибрагимович провел в команде лишь половину сезона, но успел забить 10 голов и отдать 5 ассистов в 18 матчах Серии А. Милан завершил чемпионат на 6-й позиции.

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Италия Стефано Стефано Пиоли Златан Златан Ибрагимович Милан Милан
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