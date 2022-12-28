Бергамаски пока четко не решили, точно хотят прощаться с 29-летним украинцем. Однако, если решение будет принято, то Аталанту устроит только полноценный трансфер, информирует GiveMeSport .

Малиновский имеет два препятствия на пути к Тоттенхэму

Тоттенхэм еще летом стремился подписать Руслана, но итальянцы не захотели отдавать его в аренду с правом выкупа. Позиция не изменилась до сих пор – клуб устроит исключительно продажа.

Напомним, Аталанта якобы подняла цену за украинца с 10 до 20 млн евро, чем, в частности, отпугала Марсель, у которого есть финансовые проблемы. Малиновский провел 14 неполных матчей в сезоне, отличившись голом и двумя результативными передачами.

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