Ювентус залишається клубом, який найбільше платить своїм футболістам. У цьому році сума виплат сягнула 337 мільйонів євро. Другим продовжує йти Інтер (248). Замикає трійку лідерів чинний чемпіон Італії, який перерахував гравцям 170 мільйонів.

Хавбек Мілана не грає через пункт у контракті – пастка на 15 мільйонів євро

Рома витрачає на рівні з Міланом, хоч це і не має відображення у спортивних результатах. Лише 7-ме місце Аталанти наочно демонструє, чому для бергамасків не стало трагедією непотрапляння в Лігу чемпіонів.

Проте більш показовим є рейтинг, який відображає відсоток зарплатного фонду від загального бюджету клубу. Лідером вже багато років залишається Аталанта (51%). Проте до неї вже підбирається Мілан (58), показники якого ще 2 роки тому перевищували 90%.

Капітан Дженоа часів Шевченка возз'єднався з командою після оголошення про завершення кар'єри

Серед найбільших марнотратників опинилися Парма та Дженоа (по 153%), які зараз виступають в Серії В. Пармезанці планомірно до цього йшли, а от генуезці поплатилися за амбіції нових власників, які необґрунтованими тратами сподівалися зберегти прописку в еліті. Також слід звернути увагу на третє місце Спеції (105). Клуб Віктора Коваленка також вийшов за рамки бюджету. Але тут слід розуміти, що й загалом кошторис "орлят" доволі скромний – лише 40 мільйонів. У тієї ж Дженоа вдвічі більше.

*сумарні витрати на зарплату (млн євро)



*відсоток бюджету, який іде на зарплату (млн євро)

