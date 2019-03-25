Милан хочет подписать молодого хавбека Наполи на замену Кессье

Хавбек Наполи Амаду Диавара летом может сменить клуб.

Милан пытался приобрести гвинейского хавбека зимой этого года, но тогда не смог договориться с Наполи, "россонери" хотят вернуться к варианту с приобретением Диавара летом.

Наполи потерял сразу трех игроков

Как сообщает издание Tuttosport, гвинеец оценивается в 30 миллионов евро. Милан собирается заменить футболистом Наполи Франка Кессье, который, вероятно, летом покинет клуб.

Молодой хавбек ПСВ Бергвейн может перейти в Милан или Интер, – GdS

В текущем сезоне в активе Диавара 19 матчей во всех турнирах за Наполи, 21-летний полузащитник результативными действиями не отличался.