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Милан хочет подписать молодого хавбека Наполи на замену Кессье

20:39 47 Читати українською
Милан хочет подписать молодого хавбека Наполи на замену Кессье
Амаду Диавара / Соцсети

Хавбек Наполи Амаду Диавара летом может сменить клуб.

Милан пытался приобрести гвинейского хавбека зимой этого года, но тогда не смог договориться с Наполи, "россонери" хотят вернуться к варианту с приобретением Диавара летом.

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Как сообщает издание Tuttosport, гвинеец оценивается в 30 миллионов евро. Милан собирается заменить футболистом Наполи Франка Кессье, который, вероятно, летом покинет клуб.

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В текущем сезоне в активе Диавара 19 матчей во всех турнирах за Наполи, 21-летний полузащитник результативными действиями не отличался.

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