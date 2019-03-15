Наполи потерял сразу трех игроков

Неаполитанцы остались без трех игроков перед матчами 1/4 финала Лиги Европы.

Наполи подтвердил на официальном сайте, что Инсинье и Кирикеш получили повреждения бедра, а у Диавары проблемы с правой ногой.

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Сообщается, что Инсинье и Кирикеш потребуется примерно трех недель времени восстановления, срок восстановления Диавары пока неизвестен.



Таким образом эта троица пропустит матчи Серии А против Удинезе, Ромы, Эмполи и Дженоа. Инсинье также не сможет сыграть за сборную Италии в матчах отбора к Евро-2020. К тому же есть сомнения относительно их участия в первом четвертьфинале Лиги Европы против Арсенала.

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Напомним, что Наполи уступил Зальцбургу в матче 1/8 Лиги Европы, однако остался в турнире.