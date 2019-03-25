Мілан хоче підписати молодого хавбека Наполі на заміну Кессьє

Євро-2020 — 21:35 21328
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Люксембург – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020
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Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилинСвіт — 20:04 602
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Муки та успіх Кендзьори, різні амплуа Кадара, Вербіч без голів – як легіонери Динамо провели міжнародну паузу в збірнихЄвро-2020 — 17:12 1704
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Динамо не зуміло перемогти Полісся – потенційний бразильський новачок киян відзначився голомУкраїна — 16:49 5174
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Реал готовий запропонувати 280 млн євро за Мбаппе, – France FootballІспанія — 14:30 2859