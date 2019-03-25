Мілан хоче підписати молодого хавбека Наполі на заміну Кессьє

Хавбек Наполі Амаду Діавара влітку може змінити клуб.

Мілан намагався придбати гвінейського хавбека взимку цього року, але тоді не зміг домовитись з Наполі, "россонері" хочуть повернутись до варіанту з придбанням Діавара влітку.

Наполі втратив одразу трьох гравців

Як повідомляє видання Tuttosport, гвінеєць оцінюється у 30 мільйонів євро. Мілан збирається замінити футболістом Наполі Франка Кессьє, який, ймовірно, влітку покине клуб.

Молодий хавбек ПСВ Бергвейн може перейти в Мілан або Інтер, – GdS

У поточному сезоні в активі Діавара 19 матчів у всіх турнірах за Наполі, 21-річний півзахисник результативними діями не відзначався.