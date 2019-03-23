Молодой хавбек ПСВ Бергвейн может перейти в Милан или Интер, – GdS

Полузащитник ПСВ Стивен Бергвейн привлек внимание итальянских грандов Милана и Интера.

Милан и Интер проявляют интерес к молодому таланта ПСВ Стивена Бергвейна, передает La Gazzetta dello Sport.

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"Нерадзурри" рассматривают голландца в качестве замены Ивану Перишичу, которого активно сватают в английские клубы. Он номинально играет левого вингера, хотя может действовать и справа.

Позиция левого крыла является проблемной в Милане, поэтому "россонери" активно ищут игрока на эту позицию.

Ранее сообщалось, что Бергвейн может усилить Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм.

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