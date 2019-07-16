Милан готов предложить Ловрену долгосрочный контракт

Итальянский Милан серьезно настроен подписать защитника английского Ливерпуля Деяна Ловрена.

"Россонери" предложили вице-чемпиону мира и победителю Лиги чемпионов контракт на 4 года. Об этом журналист Николо Скира сообщил в своем твиттере.

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Ливерпуль хочет получить за Ловрена 20 млн евро. Однако, главным препятствием на пути трансфера является зарплата хорватского защитника. В Премьер-лиге 30-летний центрбэк получает 5 млн евро в сезон. В то же время Милан может предложить лишь 3 млн в евровалюте.

В данный момент переговоры с Ловреном, контракт которого с мерсисайдцами действует до лета 2021 года, продолжаются. Ранее сообщалось, что Милан и Ливерпуль не могут сойтись относительно цены защитника.

В сезоне 2018/19 Деян Ловрен потерял место в основе Ливерпуля и провел лишь 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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