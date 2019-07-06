Милан и Ливерпуль не могут сойтись в цене на Ловрена

Милан и Ливерпуль не могут договориться о трансфере защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена.

Итальянский клуб предлагает 15 миллионов евро за 30-летнего хорватского защитника, хотя Ливерпуль требует 25 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Также проблемой является заработная плата Ловрена, которая составляет 4,5 миллиона евро, хотя новые владельцы Милана установили максимальный годовой гонорар в размере 2,5 миллиона.

Хорват в сезоне 2018/19 сыграл лишь 13 поединков в АПЛ и не был основным в команде Юргена Клоппа, из-за чего готов сменить клубную прописку.

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Милан в прошлом сезоне занял 5 позицию в турнирной таблице Серии А, но был исключен из розыгрыша Лиги Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей.