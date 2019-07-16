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Коутиньо в Ливерпуль: агент игрока не исключает возможность возвращения бразильца на Энфилд

00:02 18 Читати українською
Коутиньо в Ливерпуль: агент игрока не исключает возможность возвращения бразильца на Энфилд
Филиппе Коутиньо / Фото ФК Барселона

Киа Джурабчиан, агент хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо, оценил возможность возвращения бразильца в Ливерпуль.

"Ливерпуль собрал невероятный состав, у тренера там прекрасный баланс. Учитывая то, как они построили команду, им пришлось бы хорошо подумать, есть ли в ней место для Филиппе.

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Заключить контракт было бы трудно, но все крупные сделки согласовывать всегда тяжело. Конечно, если бы он вернулся в АПЛ, это был бы Ливерпуль. Но сейчас провести такой трансфер было бы трудно", – цитирует Джурабчиана talkSPORT.

Напомним, 27-летний хавбек присоединился к Барсе, перейдя именно из лагеря мерсисайдцев в январе 2018 года по 120 млн евро.

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