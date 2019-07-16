Мілан готовий запропонувати Ловрену довготривалий контракт

Італійський Мілан серйозно налаштований підписати оборонця англійського Ліверпуля Деяна Ловрена.

"Россонері" запропонували віце-чемпіону світу та переможцю Ліги чемпіонів контракт на 4 роки. Про це журналіст Ніколо Скіра повідомив у своєму твіттері.

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Ліверпуль прагне отримати за Ловрена 20 млн євро. Проте, головною перепоною на шляху трансферу є зарплата хорватського оборонця. У Прем'єр-лізі 30-річний центрбек отримує 5 млн євро за сезон. Натомість Мілан може запропонувати лише 3 млн у євровалюті.

Наразі перемовини з Ловреном, контракт якого з мерсисайдцями діє до літа 2021 року, тривають. Раніше повідомлялося, що Мілан та Ліверпуль не можуть зійтись у ціні захисника.

У сезоні 2018/19 Деян Ловрен втратив місце в основі Ліверпуля і провів лише 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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