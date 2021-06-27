Итальянский Милан рассматривает вариант с приглашением 29-летнего бразильца, у которого, похоже, больше нет будущего на Камп Ноу, сообщает SempreMilan со ссылкой на Marca.

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По информации источника, клубы уже имели разговор по поводу потенциального перехода. Отмечается, что Милан готов забрать Коутиньо исключительно на своих условиях. Речь идет только об аренде, или об обмене. Кроме того, Филиппе придется пойти на существенное снижение зарплаты.

Стоит заметить, что Милан действительно находится в поисках подобного игрока, поскольку Хакан Чалханоглу на правах свободного агента перебрался в состав Интера.

Напомним, в сезоне 2020/21 Коутиньо из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за Барсу во всех турнирах. Он отличился 3 забитыми мячами и 2 ассистами. Несмотря на то, что он был одним из самых дорогих трансферов в истории клуба, после перехода в "блаугранас" он провел всего 89 матчей.

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