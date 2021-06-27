Італійський Мілан розглядає варіант із запрошенням 29-річного бразильця, у якого, схоже, більше немає майбутнього на Камп Ноу, повідомляє SempreMilan з посиланням на Marca.

Барселона не може здихатися Коутінью – є дві проблеми

За інформацією джерела, клуби вже мали розмову щодо потенційного переходу. Зазначається, що Мілан готовий забрати Коутінью виключно на своїх умовах. Йдеться лише про оренду, або ж про обмін. Окрім того, Філіппе доведеться піти на суттєве зниження зарплати.

Варто зауважити, що Мілан справді перебуває в пошуках подібного гравця, оскільки Хакан Чалханоглу на правах вільного агента перебрався до складу Інтера.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 Коутінью через травму меніска взяв участь лише в 14 іграх за Барсу в усіх турнірах. Він відзначився 3 забитими м'ячами та 2 асистами. Незважаючи на те, що він був одним з найдорожчих трансферів в історії клубу, після переходу у "блаугранас" він провів всього 89 матчів.

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