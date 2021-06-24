Каталонская Барселона не получила ни одного серьезного предложения по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и уже готова оставить его в команде.

Руководство "блаугранас" даже не надеется продать 29-летнего хавбека этим летом, сообщает L’Esportiu.

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Барселона сих пор не получила ни одного предложения от других клубов, прежде всего из-за стоимости в 50 млн евро. В условиях коронакризиса никто не готов выложить за Филиппе Коутиньо такую ​​сумму. Еще одной проблемой для перехода является зарплата бразильца – 8,5 млн евро в год. Интересно, что каталонцы до сих пор не заплатили 50 млн евро за трансфер полузащитника Ливерпулю. В 2018 году клубы согласовали его переход за 120 млн, однако из-за бонусов эта сумма выросла почти до 160 млн евро.

Напомним, в сезоне 2020/21 Коутинью из-за травмы мениска принял участие лишь в 14 играх за Барсу во всех турнирах. Он отличился 3 забитыми мячами и 2 ассистами. Несмотря на то, что он был одним из самых дорогих трансферов в истории клуба, после перехода в "блаугранас" он провел всего 89 матчей.

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