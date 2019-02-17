Милан готов отдать 100 млн евро за Бейла, – Sky Sports

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" проявляют интерес к звездному валлийцу, утверждает Sky Sports.

Бейл отказался ужинать с игроками Реала – Куртуа объяснил поступок валлийца

По информации издания, Милан готов приобрести Бейла в летнее трансферное окно за 100 млн евро. Эта сумма, очевидно, должна убедить и боссов "сливочных", и самого игрока. Текущий контракт вингера с мадридцами действует до 2022 года.

В сезоне 2018/19 Гарет Бейл провел в Ла Лиге 19 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Реал – Жирона: фиаско звезд на вес золота, не только Рамос оставляет Мадрид в меньшинстве и невероятная примета