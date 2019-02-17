toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Милан готов отдать 100 млн евро за Бейла, – Sky Sports

21:06 103 Читати українською
Милан готов отдать 100 млн евро за Бейла, – Sky Sports
Гарет Бейл / Reuters

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" проявляют интерес к звездному валлийцу, утверждает Sky Sports.

Бейл отказался ужинать с игроками Реала – Куртуа объяснил поступок валлийца

По информации издания, Милан готов приобрести Бейла в летнее трансферное окно за 100 млн евро. Эта сумма, очевидно, должна убедить и боссов "сливочных", и самого игрока. Текущий контракт вингера с мадридцами действует до 2022 года.

В сезоне 2018/19 Гарет Бейл провел в Ла Лиге 19 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Реал – Жирона: фиаско звезд на вес золота, не только Рамос оставляет Мадрид в меньшинстве и невероятная примета

Теги
Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Гарет Бейл Гарет Бейл
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
23
мин
Челси
21:30
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук