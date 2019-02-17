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Мілан готовий віддати 100 млн євро за Бейла, – Sky Sports

21:06 508 Читать на русском
Мілан готовий віддати 100 млн євро за Бейла, – Sky Sports
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" проявляють інтерес до зіркового валлійця, стверджує Sky Sports.

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За інформацією видання, Мілан готовий придбати Бейла в літнє трансферне вікно за 100 млн євро. Ця сума, вочевидь, має переконати і босів "вершкових", і самого гравця. Чинний контракт вінгера з мадридцями діє до 2022 року.

У сезоні 2018/19 Гарет Бейл провів у Ла Лізі 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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