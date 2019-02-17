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Бейл отказался ужинать с игроками Реала – Куртуа объяснил поступок валлийца

14:47 125 Читати українською
Бейл отказался ужинать с игроками Реала – Куртуа объяснил поступок валлийца
Тибо Куртуа и Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Голкипер Реала Тибо Куртуа рассказал интересную историю из быта мадридского клуба.

"Очень сложно описать Гарета одним словом. Я бы сказал, что он очень талантливый, но очень жаль, что так часто этот талант скрыт от света.

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Я живу как человек, который родился и вырос в Мадриде. Я поздно ем, ложусь спать поздно... Такой здесь образ жизни. Однажды мы ужинали всей командой. Но Бейл и Кроос не пришли. Они считали, что ужин был слишком поздно. Мы договорились быть в ресторане в 21:30 и начали ужинать около 22:15, к полуночи мы уже пили кофе. Мы ложимся спать около часа ночи. В 11:00 утра у нас тренировки. Думаю, это идеальное время. Но Бейл сказал нам: "Я не присоединюсь к вам, ребята. Я ложусь спать в 23:00", – цитирует Куртуа Sky Sports.

В текущем сезоне чемпионата Испании хавбек мадридцев Гарет Бейл провел 18 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 2-мя ассистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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