"Ми ще не обговорювали продовження контракту. Це буде рішення не тільки клубу, але і його самого. Ібра – особлива людина. У нього незвичайна мотивація і великий інтелект.

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Ми хотіли, щоб він приєднався до нас ще в січні 2019 року. Намагалися його підписати, але тоді він сказав, що його історія з Лос-Анджелес Гелаксі ще не закінчена. Ібра завжди закликав усіх викладатися по максимуму, і таким чином він поліпшував всіх – гравців і клуб в цілому", – цитує Газідіса Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Ібрагімовіч вдруге перейшов у Мілан в січні 2020 року із Лос-Анджелес Гелаксі. У нинішньому сезоні 39-річний форвард зіграв за "россонері" 6 матчів у Серії А, в яких забив 10 голів та віддав 1 асист. Чинний контракт Златана з італійським клубом розрахований до наступного літа.

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