39-летний шведский форвард назвал идеальную сборную за всю историю в интервью La Gazzetta dello Sport. В команде мечты Ибрагимовича не нашлось места Месси и Роналду.

Ибрагимович объяснил, почему считает Милан главным клубом своей жизни

Символическая команда звезд по версии шведа выглядит так: Буффон – Неста, Каннаваро, Максвелл, Майкон – Недвед, Виейра, Хави – Зидан, Роналдо, Марадона

"Роналдо был моим кумиром. Каннаваро – еще более сумасшедший, чем я. Марадона – просто самый сильный", – отметил Ибра.

Добавим, что звездный швед разрывает Серию А, отметившись 10-ю мячами в 6-ти поединках. Контракт с Миланом заканчивается летом 2021-го.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му