Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Аталанта, стартует в 22:45. Это битва двух лидеров Италии в 2020 году. "Богиня" набрала 43 очка, "россонери" – на 5 меньше. После карантина соперники не проиграли ни одного матча, также оставив Ювентус позади. В первом круге Аталанта розмобила Милан, а Малиновский чем-то вроде ассиста подытожил счет матча на 5:0. Однако от отчетной встречи ожидаем совсем другого футбола.

Аталанта – Болонья: Малиновский в топе худших и без тренера на Милан, риск потерять палец, двойник звезды Динамо

Стартовые составы:

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Габбия, Лаксальт – Кессье, Билья, Чалханоглу – Салемакерс, Ибрагимович, Ребич

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Бонавентура, Кастильехо, Леау, Коломбо, Круньич, Ольцер, Пакета, Дуарте, Мальдини, Брешианини

Аталанта: Голлини – Толои, Кальдара, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Гозенс – Папу Гомес, Малиновский – Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Тамезе, Паломино, Чиборра, Муриэль, Да Рива, Кастань, Белланова, Пашалич, Колли