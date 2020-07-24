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Милан – Аталанта: Малиновский возвращается на матч лидеров Серии А 2020 против Ибрагимовича – онлайн-трансляция

24 июля 22:42 - Читати українською
Милан – Аталанта: Малиновский возвращается на матч лидеров Серии А 2020 против Ибрагимовича – онлайн-трансляция
Милан – Аталанта: онлайн-трансляция матча 24 июля 2020 – Малиновский вышел в стартовом составе

Милан и Аталанта встречаются в 36 туре чемпионата Италии. Малиновский начинает с первых минут. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Аталанта, стартует в 22:45. Это битва двух лидеров Италии в 2020 году. "Богиня" набрала 43 очка, "россонери" – на 5 меньше. После карантина соперники не проиграли ни одного матча, также оставив Ювентус позади. В первом круге Аталанта розмобила Милан, а Малиновский чем-то вроде ассиста подытожил счет матча на 5:0. Однако от отчетной встречи ожидаем совсем другого футбола.

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Стартовые составы:

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Габбия, Лаксальт – Кессье, Билья, Чалханоглу – Салемакерс, Ибрагимович, Ребич

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Бонавентура, Кастильехо, Леау, Коломбо, Круньич, Ольцер, Пакета, Дуарте, Мальдини, Брешианини

Аталанта: Голлини – Толои, Кальдара, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Гозенс – Папу Гомес, Малиновский – Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Тамезе, Паломино, Чиборра, Муриэль, Да Рива, Кастань, Белланова, Пашалич, Колли

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Италия Милан - Аталанта Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Милан Милан
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