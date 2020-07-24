Мілан та Аталанта зустрічаються у 36 турі чемпіонату Італії. Маліновський починає з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Аталанта, стартує о 22:45. Це битва двох лідерів Італії у 2020 році. "Богиня" набрала 43 очки, "россонері" – на 5 менше. Після карантину суперники не програли жодного матчу, також залишивши Ювентус позаду. У першому колі Аталанта розмобила Мілан, а Маліновський чимсь схожим на асист підсумував рахунок матчу на 5:0. Однак від звітної зустрічі є очікування зовсім іншого футболу.

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Стартові склади:

Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'яер, Габбія, Лаксальт – Кессьє, Білья, Чалханоглу – Салемакерс, Ібрагімовіч, Ребіч

Запасні: Беговіч, А. Доннарумма, Бонавентура, Кастільєхо, Леау, Коломбо, Круньїч, Ольцер, Пакета, Дуарте, Мальдіні, Брешіаніні

Аталанта: Голліні – Толої, Кальдара, Джимсіті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Гозенс – Папу Гомес, Маліновський – Сапата

Запасні: Россі, Спортьєлло, Шутало, Тамезе, Паломіно, Чиборра, Мурієль, Да Ріва, Кастань, Белланова, Пашаліч, Коллі