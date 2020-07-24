toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мілан – Аталанта: Маліновський повертається на битву лідерів Серії А 2020 проти Ібрагімовіча – онлайн-трансляція матчу

22:40 - Читать на русском
Мілан – Аталанта: Маліновський повертається на битву лідерів Серії А 2020 проти Ібрагімовіча – онлайн-трансляція матчу
Мілан – Аталанта: онлайн-трансляція матчу 24 липня 2020 – Маліновський вийшов у стартовому складі

Мілан та Аталанта зустрічаються у 36 турі чемпіонату Італії. Маліновський починає з перших хвилин. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

14’ Хакан Чалханоглу
 
14’ Хакан Чалханоглу

Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Аталанта, стартує о 22:45. Це битва двох лідерів Італії у 2020 році. "Богиня" набрала 43 очки, "россонері" – на 5 менше. Після карантину суперники не програли жодного матчу, також залишивши Ювентус позаду. У першому колі Аталанта розмобила Мілан, а Маліновський чимсь схожим на асист підсумував рахунок матчу на 5:0. Однак від звітної зустрічі є очікування зовсім іншого футболу.

Аталанта – Болонья: Маліновський у топі найгірших і без тренера на Мілан, ризик втратити палець, двійник зірки Динамо

Стартові склади:

Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'яер, Габбія, Лаксальт – Кессьє, Білья, Чалханоглу – Салемакерс, Ібрагімовіч, Ребіч

Запасні: Беговіч, А. Доннарумма, Бонавентура, Кастільєхо, Леау, Коломбо, Круньїч, Ольцер, Пакета, Дуарте, Мальдіні, Брешіаніні

Аталанта: Голліні – Толої, Кальдара, Джимсіті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Гозенс – Папу Гомес, Маліновський – Сапата

Запасні: Россі, Спортьєлло, Шутало, Тамезе, Паломіно, Чиборра, Мурієль, Да Ріва, Кастань, Белланова, Пашаліч, Коллі

blog_ava
Батько Мессі переїхав у Мілан – італійська преса анонсує епічний трансфер
10:32
11258
Теги
Мілан Мілан Аталанта Аталанта Італія Мілан - Аталанта Руслан Руслан Маліновський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
57
хв
Колос
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук