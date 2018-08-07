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Милан арендует Бакайоко, – Джанлука ди Марцио

21:43 108 Читати українською
Милан арендует Бакайоко, – Джанлука ди Марцио
Тьемуе Бакайоко / Фото: Sky Sports

Хавбек Челси Тьемуе Бакайоко продолжит карьеру в футболке Милана.

Милан договорился с Челси об аренде хавбека Тьемуе Бакайоко, сообщает Джанлука ди Марцио в своем Twitter.

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По информации журналиста, "россонери" пропишут в договор опцию выкупа.

Напомним, Бакайоко пришел в Челси перед сезоном 2017/18, в течение которого принял участие в 29 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фанаты Челси часто критиковали француза за неудачную игру.

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