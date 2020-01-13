toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Милан арендовал Кьяера до конца сезона – датчанин провел в Аталанте Малиновского всего полгода

13 января 13:30 92 Читати українською
Милан арендовал Кьяера до конца сезона – датчанин провел в Аталанте Малиновского всего полгода
Симон Кьяер / Reuters

Защитник Севильи Симон Кьяер перебрался из одного клуба Серии А в другой.

Андалусийский клуб на своем официальном сайте огласил об очередной аренде датчанина – на этот раз в Милан.

Бегович прибыл в Милан для прохождения медосмотра, – Ди Марцио

Первую часть сезона 30-летний центрбек провел в составе Аталанты, однако не смог закрепиться в основе бергамасков – всего 6 матчей без результативных действий. Кьяер вернулся в Севилью, которая также не хотела делать на него ставку. Испанский клуб отпустил защитника в Милан на правах аренды до лета. У "россонери" будет возможность выкупить контракт игрока.

К слову, защитник сборной Дании отправится в Милан на замену Маттиа Кальдаре, который ранее перебрался именно в Аталанту на правах аренды.

Милан может приобрести 2-й самый богатый миллиардер мира – он планирует трансферы Месси и Гвардиолы

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Аталанта Аталанта Севилья Севилья Милан Милан Трансферы Милана Симон Кьяер Симон Кьяер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
29
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук