Милан арендовал Кьяера до конца сезона – датчанин провел в Аталанте Малиновского всего полгода

Защитник Севильи Симон Кьяер перебрался из одного клуба Серии А в другой.

Андалусийский клуб на своем официальном сайте огласил об очередной аренде датчанина – на этот раз в Милан.

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Первую часть сезона 30-летний центрбек провел в составе Аталанты, однако не смог закрепиться в основе бергамасков – всего 6 матчей без результативных действий. Кьяер вернулся в Севилью, которая также не хотела делать на него ставку. Испанский клуб отпустил защитника в Милан на правах аренды до лета. У "россонери" будет возможность выкупить контракт игрока.

К слову, защитник сборной Дании отправится в Милан на замену Маттиа Кальдаре, который ранее перебрался именно в Аталанту на правах аренды.

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