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Бегович прибыл в Милан для прохождения медосмотра, – Ди Марцио

12 января 13:14 150 Читати українською
Бегович прибыл в Милан для прохождения медосмотра, – Ди Марцио
Асмир Бегович / Фото из открытых источников

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Бегович может попробовать свои силы в Серии А.

Голкипер английского Борнмута Асмир Бегович близок к переходу в Милан, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Отмечается, что 32-летний боснийский вратарь прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра в клубе перед подписанием контракта.

Напомним, Бегович только вернулся в расположение Борнмута после полугодовой аренды в Карабахе, где в 17 матчах пропустил 16 голов.

Асмир большую часть своей карьеры провел в Англии, подписав в 2005 году свой первый профессиональный контракт с Портсмутом. Босниец сделал себе имя, выступая за Сток Сити, откуда получил приглашение в Челси. В составе лондонцев Бегович провел два сезона и выиграл чемпионский титул АПЛ.

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Теги
Италия Милан Милан Карабах Карабах Борнмут Борнмут Асмир Бегович Асмир Бегович Джанлука Ди Марцио
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