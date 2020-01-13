Мілан орендував К'яера до кінця сезону – данець провів у Аталанті Маліновського лише півроку

Захисник Севільї Сімон К'яер перебрався з одного клубу Серії А в інший.

Андалусійський клуб на своєму офіційному сайті оглосив про чергову оренду данця – цього разу в Мілан.

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Першу частину сезону 30-річний центрбек провів у складі Аталанти, однак не зміг закріпитися в основі бергамасків – лише 6 матчів без результативних дій. К'яер повернувся у Севілью, яка також не хотіла робити на нього ставку. Іспанський клуб відпустив захисника в Мілан на правах оренди до літа. У "россонері" буде можливість викупити контракт гравця.

До слова, оборонець збірної Данії вирушить до Мілана на заміну Маттіа Кальдарі, який раніше перебрався саме в Аталанту на правах оренди.

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