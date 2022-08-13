Милан – Удинезе – 4:2 – видео голов и обзор матча
13 августа 23:10 - Читати українською
Милан обыграл Удинезе в стартовом матче нового сезона Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
11’ Тео Эрнандес
15’ Анте Ребич
46’ Браим Диас
68’ Анте Ребич
Адам Масина 45+4’
11’ Тео Эрнандес
15’ Анте Ребич
46’ Браим Диас
45+4’ Адам Масина
68’ Анте Ребич
Действующие обладатели Скудетто начинали новый сезон далеко не оптимальным составом. Новички еще не набрали форму, а ряд лидеров либо с повреждениями (Тонали), либо вообще уже в других клубах (Кессье).
Милан открыл сезон победой над Удинезе – Ребич и Браим сломили сопротивление неудобного соперника в матче с 6 голами
До сегодняшнего дня Милан не мог обыграть Удинезе почти два года. Уже на второй минуте фриульцы сделали заявку на то, чтобы продлить эту серию. Однако Браим Диас и Анте Ребич решили судьбу матча в пользу хозяев Сан-Сиро. В активе хорвата дубль, у испанца – гол, ассист и предголевая передача.
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