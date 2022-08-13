Действующие обладатели Скудетто начинали новый сезон далеко не оптимальным составом. Новички еще не набрали форму, а ряд лидеров либо с повреждениями (Тонали), либо вообще уже в других клубах (Кессье).

Милан открыл сезон победой над Удинезе – Ребич и Браим сломили сопротивление неудобного соперника в матче с 6 голами

До сегодняшнего дня Милан не мог обыграть Удинезе почти два года. Уже на второй минуте фриульцы сделали заявку на то, чтобы продлить эту серию. Однако Браим Диас и Анте Ребич решили судьбу матча в пользу хозяев Сан-Сиро. В активе хорвата дубль, у испанца – гол, ассист и предголевая передача.