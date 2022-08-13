Чинні володарі Скудетто розпочинали новий сезон далеко не оптимальним складом. Новачки ще не набрали форму, а низка лідерів або з пошкодженнями (Тоналі), або взагалі вже в інших клубах (Кессьє).

Мілан відкрив сезон яскравою перемогою над Удінезе – Ребіч та Браїм зламали опір незручного суперника в матчі з 6 голами

До сьогодні Мілан не міг обіграти Удінезе майже два роки. Вже на другій хвилині фриульці зробили заявку на те, аби продовжити цю серію. Однак Браїм Діас та Анте Ребіч вирішили долю матчу на користь господарів Сан-Сіро. В активі хорвата дубль, у іспанця – гол, асист та передгольова передача.