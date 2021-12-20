Команда Спаллетті забила швидкий гол – вже на 5-й хвилині Еліф Ельмас відкрив рахунок, замкнувши подачу з кутового. Цей забитий м'яч був єдиним до 90-ї хвилини, але потім розігралася драма.

Наполі мінімально здолав Мілан, перервав невдалу серію та піднявся на друге місце Серії А – драма на останніх хвилинах

"Россонері", здавалося, відігралися – Франк Кессьє у метушні переправив м'яч у сітку. Гравці Мілана вже відсвяткували гол, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Жиру. Француз, лежачи на газоні у положенні поза грою, вступив у боротьбу за м'яч, що і стало вирішальним чинником скасування гола.

Наполі перервав 3-матчеву безвиграшну серію, набрав 39 очок і піднявся на друге місце Серії А. Мілан, маючи стільки ж очок, опустився на третю сходинку.