Милан – Кальяри: протест фермеров едва не сорвал матч Серии А

Из-за акции протеста фермеров Кальяри может опоздать на матч 23-го тура Серии А с Миланом.

Футболисты Кальяри оказались заблокированными на тренировочной базе. Здание окружили местные фермеры, недовольные снижением цены на молоко, сообщает Football Italia.

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Игроки Кальяри должны были выехать в аэропорт, чтобы отправиться на очередной матч Серии А с Миланом. Из-за протестующих футболисты не смогли покинуть тренировочную базу. Около сотни участников акции припарковали автомобили на въезде, а также выливали молоко на дорогу.

Участники акции требовали, чтобы футболисты, тренеры и руководство клуба отказались от матча с Миланом, который состоится завтра, 10 февраля.

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Фермеры согласились выпустить автобус с командой только после того, как несколько игроков Кальяри заверили протестующих у поддержке.