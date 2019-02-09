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Милан – Кальяри: протест фермеров едва не сорвал матч Серии А

22:41 30 Читати українською
Милан – Кальяри: протест фермеров едва не сорвал матч Серии А
ФК Кальяри

Из-за акции протеста фермеров Кальяри может опоздать на матч 23-го тура Серии А с Миланом.

Футболисты Кальяри оказались заблокированными на тренировочной базе. Здание окружили местные фермеры, недовольные снижением цены на молоко, сообщает Football Italia.

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Игроки Кальяри должны были выехать в аэропорт, чтобы отправиться на очередной матч Серии А с Миланом. Из-за протестующих футболисты не смогли покинуть тренировочную базу. Около сотни участников акции припарковали автомобили на въезде, а также выливали молоко на дорогу.

Участники акции требовали, чтобы футболисты, тренеры и руководство клуба отказались от матча с Миланом, который состоится завтра, 10 февраля.

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Фермеры согласились выпустить автобус с командой только после того, как несколько игроков Кальяри заверили протестующих у поддержке.

Италия23 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Кальяри: Воскресенье 10 февраля 2019

Милан
до матча
21
час
:
59
мин
Кальяри
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