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Мілан – Кальярі: протест фермерів ледь не зірвав матч Серії А

22:41 111 Читать на русском
Мілан – Кальярі: протест фермерів ледь не зірвав матч Серії А
ФК Кальярі

Через акцію протесту фермерів Кальярі може запізнитися на матч 23-го туру Серії А з Міланом.

Футболісти Кальярі опинилися заблокованими на тренувальній базі. Будівлю оточили місцеві фермери, незадоволені через зниження ціни на молоко, повідомляє Football Italia.

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Гравці Кальярі повинні були виїхати в аеропорт, щоб вирушити на черговий матч Серії А з Міланом. Через протестувальників футболісти не змогли покинути тренувальну базу. Близько сотні учасників акції припаркували автомобілі на в'їзді, а також виливали молоко на дорогу.

Учасники акції вимагали, щоб футболісти, тренери та керівництво клубу відмовилися від матчу з Міланом, який відбудеться завтра, 10 лютого.

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Фермери погодилися випустити автобус з командою тільки після того, як кілька гравців Кальярі запевнили протестувальників у підтримці.

Італія23 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Кальярі: Неділя 10 лютого 2019

Мілан
до матчу
21
год
:
43
хв
Кальярі
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