Как получить две желтые и удаление за неспортивное поведение в течение двух секунд – мастер-класс от Макси Гомеса

В матче 23 тура чемпионата Испании Хетафе – Сельта случился неординарный эпизод. Нападающий гостей Максимилиано Лопес получил две желтые карточки за неспортивное поведение – и это в течение буквально двух секунд.

В конце первого тайма матча Хетафе – Сельта арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей. Игрок Хетафе Мата уже собирался исполнять удар, но тут случилось нечто странное.

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Нападающий Сельты Макси Гомес, очевидно, что-то сказал рефери, за что получил две желтые карточки в течение нескольких мгновений. Как следствие – удаление. Пенальти, к слову, был реализован.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Гомес забил 9 голов в чемпионате Испании. Ранее 22-летний уругваец стал объектом интереса Барселоны и Вест Хэма.

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