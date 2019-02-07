В Бразилии футболисты атаковали женщину-арбитра – девушка уверенно дала отпор разъяренным мужчинам

Матч бразильского штата Алагоана между командами Масейо и Муричи (2:1) запомнится громким скандалом.

Команды встречались в последнем туре первенства. На 69-й минуте поединка футболистам Масейо удалось забить второй и, как выяснилось позже, победный гол. Однако игрокам Муричи показалось, что взятие ворот нельзя было засчитывать из-за нарушения правил.

Они буквально набросились с претензиями на бокового арбитра, которой оказалась Ракель Феррейра. Однако девушка уверенно дала отпор обидчикам. Фото, на котором женщина-арбитр не испугалась давления целой команды разъяренных мужчин вызвало настоящий шум в интернете.

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По словам Феррейры, она была полностью готова, что подобное может произойти во время матча: "Мы проходим специальные тренинги. Кроме того, нас консультируют психологи. Женщины имеют право работать в любой сфере, поэтому должны отвечать требованиям".

Утихомирить игроков Муричи удалось только после вмешательства стюардов и сотрудников правоохранительных органов.

Этот инцидент никак не повлиял на решение Ракель продолжать работать арбитром: "Я не знаю, были ли футболисты слишком высокомерными, потому что я – женщина, но если бы я была мужчиной, они не зашли бы так далеко. Я все равно буду продолжать свою работу".