56-летний специалист получил приз тренеру месяца, сообщает официальный твиттер чемпионата.

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В октябре Милан под руководством Пиоли провел пять матчей. В них "россонери" одержали 5 побед: над Аталантой (3:2), Вероной (3:2), Болоньей (4:2), Торино (1:0) и Ромой (2:1). Такой результат позволил миланцам делить лидерство с Наполи. Оба коллектива набрали 31 очко и еще не знали горечи поражений в сезоне 2021/22.

К слову, в 12-м туре Серии А Милан примет Интер в рамках дерби. Поединок намечен на 7 ноября.

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