Мілан – Інтер: матч ще до початку встановив фінансовий рекорд Серії А

Міланське дербі принесе рекордні прибутки в історії Серії А.

Продаж квитків і виручка в день матчу Мілан – Інтер принесе Мілану рекордні для Серії А 5,7 мільйона євро прибутків, повідомляє Football Italia.

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Минулий рекорд був встановлений у квітні 2018-го року, тоді Інтер, який приймав Ювентус, отримав прибутків у 5,3 мільйона євро.

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До слова, поєдинок відбудеться сьогодні, 17 березня, початок о 21:30. Після 27 турів Мілан посідає третю сходинку з 51 очком в активі. Інтер має 50 очок та йде наступним у турнірній таблиці.