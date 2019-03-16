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Квальярелла в 36 лет побил два рекорда результативности – видеообзор матча Сассуоло – Сампдория – 3:5

19:35 60 Читати українською
Квальярелла в 36 лет побил два рекорда результативности – видеообзор матча Сассуоло – Сампдория – 3:5
Фабио Квальярелла / фото из соцсетей

Сампдория обыграла Сассуоло в 28-м туре Серии А. Смотрите видео голов матча Сассуоло – Сампдория на сайте "Футбол 24".

38’ Жереми Бога
63’ Альфред Дункан
92’ Хума Бабакар
 
Грегуар Дефрель 15’
Фабио Квальярелла 36’
Кароль Линетти 40’
Деннис Прат 46’
Маноло Габбьядини 72’

Команды подарили зрителям настоящую феерию, забив 8 голов на двоих. Нападающий Сампдории Фабио Квальярелла в отчетном матче отметился голом и ассистом.

Сампдория в сверхрезультативном матче победила Сассуоло: 28-й тур Серии А, матчи субботы

Теперь в активе 36-летнего форварда 21 гол и 7 результативных передач в нынешнем сезоне Серии А. Оба показателя – новые личные рекорды Фабио.

Кроме того, Квальярелла единолично возглавляет список бомбардиров первенства, забив на 2 гола больше, чем Криштиану Роналду и Кшиштоф Пйонтек.

Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла

Теги
Видеоновости Италия Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Сампдория Сампдория Сассуоло - Сампдория
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