Квальярелла в 36 лет побил два рекорда результативности – видеообзор матча Сассуоло – Сампдория – 3:5

Сампдория обыграла Сассуоло в 28-м туре Серии А. Смотрите видео голов матча Сассуоло – Сампдория на сайте "Футбол 24".

Команды подарили зрителям настоящую феерию, забив 8 голов на двоих. Нападающий Сампдории Фабио Квальярелла в отчетном матче отметился голом и ассистом.

Сампдория в сверхрезультативном матче победила Сассуоло: 28-й тур Серии А, матчи субботы

Теперь в активе 36-летнего форварда 21 гол и 7 результативных передач в нынешнем сезоне Серии А. Оба показателя – новые личные рекорды Фабио.

Кроме того, Квальярелла единолично возглавляет список бомбардиров первенства, забив на 2 гола больше, чем Криштиану Роналду и Кшиштоф Пйонтек.

Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла