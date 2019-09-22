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Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

00:35 20 Читати українською
Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча
Ромелу Лукаку / твиттер ФК Интер

Интер переиграл Милан в Дерби делла Мадонина в рамках 4-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Интер.

 
Марсело Брозович 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозович
78’ Ромелу Лукаку

Интер уверенно разобрался с Миланом в матче 4-го тура Серии А. "Нерадзурри" играли в первом тайме более активно, однако до перерыва болельщики не увидели голов. А вот во второй половине Интер реализовал свое преимущество. Счет открыл Брозович, хотя судья имел сомнения, засчитывать ли гол из-за пассивного офсайда Мартинеса. Точку в матче поставил Лукаку после передачи Баррелы.

Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место

Таким образом, Интер набрал 12 очков и вернулся на первую строчку, Милан с 6 очками остался в середине турирнои таблицы.

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