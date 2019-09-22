Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер переграв Мілан у Дербі делла Мадоніна в рамках 4-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Мілан – Інтер.

Інтер впевнено розібрався із Міланом в матчі 4-го туру Серії А. "Нерадзуррі" грали в першому таймі більш активно, проте до перерви вболівальники не побачили голів. А от в другій половині Інтер реалізував свою перевагу. Рахунок відкрив Брозовіч, хоча суддя мав сумніви, чи зараховувати гол через пасивний офсайд Мартінеса. Крапку в матчі поставив Лукаку після передачі Баррели.

Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернув собі першу сходинку

Таким чином, Інтер набрав 12 очок та повернувся на першу сходинку, Мілан з 6 очками лишився в середині турірної таблиці.