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МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД ЗОРЯ - МАРІУПОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ІНТЕР

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ромелу Лукаку / твіттер ФК Інтер

Інтер переграв Мілан у Дербі делла Мадоніна в рамках 4-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Мілан – Інтер.

 
Марсело Брозовіч 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозовіч
78’ Ромелу Лукаку

Інтер впевнено розібрався із Міланом в матчі 4-го туру Серії А. "Нерадзуррі" грали в першому таймі більш активно, проте до перерви вболівальники не побачили голів. А от в другій половині Інтер реалізував свою перевагу. Рахунок відкрив Брозовіч, хоча суддя мав сумніви, чи зараховувати гол через пасивний офсайд Мартінеса. Крапку в матчі поставив Лукаку після передачі Баррели.

Інтер ефектно обіграв Мілан у дербі та повернув собі першу сходинку

Таким чином, Інтер набрав 12 очок та повернувся на першу сходинку, Мілан з 6 очками лишився в середині турірної таблиці.

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Мілан Мілан Італія Відеоновини Мілан - Інтер Інтер Інтер
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