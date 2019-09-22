Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место

4-й тур Серии А подарил болельщикам классическое миланское дерби на Сан-Сиро. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

Вечер субботы на Сан-Сиро обещал быть горячим. Болельщики обеих команд устроили настоящее представление на стадионе, создав тем самым атмосферу футбольного праздника. Впрочем, командам было не до эстетики. В предыдущем матче Ювентус одолел Верону и возглавил турнирную таблицу, поэтому Интер не собирался вдаваться в сантименты, а получить важные три очка. Зато Милан надеялся продолжить свою победную серию до трех матчей. Или хотя бы зацепиться за очки. Примечательно, что дерби стало первым как для Джампаоло, так и для Конте.

Интер прогнозируемо захватил инициативу в дебюте поединка и имел сразу несколько возможностей забить. Сначала Лаутаро Мартинес ворвался в штрафную и пробил, но удар оказался не сложным для Доннарумма. Впоследствии он же спас в подобной ситуации, однако на острие этот раз оказался Лукаку. на 21-й минуте Доннарумма отбил прямо перед собой, Д'Амброзио добивал, но попал в штангу! Милан создавал не менее моментов, но, откровенно, не столь острых, как в номинальных гостей. Наконец, на 37-й Интер таки достиг своего. Вездесущий Д'Амброзио в падении через себя пробил по воротам с подачи Барелли, Доннарумма потянул, но Мартинес был первым на мяче и добил круглого в ворота! Впрочем, уже через мгновение арбитр отменил этот гол – офсайд.

Поcле перерыва подопечные Антонио Конте почти сразу сумели открыть счет. Игроки Интера разыграли штрафной вблизи ворот, мяч после паса Сенси оказался в Брозович, который из-за пределов штрафной мощно пробил. Сфера попала в защитника и рикошетом залетела в противоположный от Доннаруммы угол ворот! В этой ситуации он уже откровенно не мог спасти.

После этого Милан несколько выровнял игру и перенес игру во центр поля. Однако остроты у команды Джампаоло в этот вечер было значительно меньше, чем у "змеев". Доннарумма умудрялся одновременно и спасать, и заставлял хвататься за сердце болельщиков Милана, когда ситуация не казалась сложной, ошибаясь на выходе или отражая удар прямо перед собой. Вероятно, молодой голкипер чувствовал на себе давление трибун, ибо в этот вечер они не замолкали ни на секунду!

И все же, после определенной паузы, заметно лучшая организация игры в атаке у Интера позволила гостям удвоить свое преимущество. Барелла навесил в штрафную, а Лукаку головой переправил мяч в ворота – 0:2. Казалось, с победителем в этой встрече уже все понятно.

На 86-й Эрнандес мог забить хотя бы один гол, но попал в штангу! В итоге Интер одержал важную и уверенную победу в напряженном и эмоциональном поединке, а Милан разочаровывает своих болельщиков и рискует опуститься в нижнюю десятку турнирной таблицы по итогам тура.

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